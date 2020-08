TOR recupera caminhão furtado após ação na Castelo Branco em Itatinga

A Polícia Rodoviária registrou na noite deste domingo, 17, um caso de recepção de veículo furtado na Rodovia Castelo Branco, em Itatinga. Durante fiscalização no combate a ilícitos penais, a equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) observou que o condutor do veículo Volvo/FH 540 ficou apreensivo ao notar os policiais no local, motivo pelo qual foi efetuada a abordagem do cavalo trator que ostentava placas de Limeira.

Após busca pessoal no condutor, a equipe solicitou os documentos do veículo e CNH, sendo que o abordado informou que teria perdido o CRLV digital e entregou a CNH. Nesse momento a Equipe percebeu que o homem ficou mais nervoso, relata boletim de ocorrência.

Ao proceder uma entrevista com o condutor a fim de verificar a origem e destino de sua viagem, foram percebidas inúmeras contradições e devido a fundadas razões de que se tratava de algo ilícito, a Equipe resolveu vistoriar minuciosamente o caminhão abordado, sendo constatadas algumas adulterações.

Os policiais acessaram o bloco do motor do caminhão e consultaram a numeração que estava gravada e que não havia indícios de adulteração. O veículo se tratava de um Volvo/FH 500, placas de Osasco, com queixa de Furto em 30/07 pelo município de Cotia, conforme registro na delegacia daquele município.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao condutor de 54 anos e morador de Porto Velho-RO e a ocorrência foi encaminhada ao DP de Botucatu. Foi elaborado RDO, ouvindo o conduzido e o liberando em seguida para posterior Inquérito policial e perícia no veículo. Foram apreendidos o caminhão furtado, dois CRLV de semirreboques e dois telefones celulares.