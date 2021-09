TOR prende três pessoas em Pardinho com 250 quilos de maconha em veículo

O TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, registrou um caso de tráfico de drogas nesta sexta-feira, dia 24. Durante patrulhamento em local utilizado como desvio da rodovia Castelo Branco, a equipe acessou via municipal no km 193 da SP 280 e ao cruzar o perímetro urbano de Pardinho, notou um automóvel com placas do PR estacionado na rodoviária da cidade.

Verificado o veículo, foi constatado o odor de maconha que saia do porta malas, porém, o veículo estava trancado. A Equipe TOR passou a patrulhar procurando as pessoas com comportamentos suspeitos nas proximidades.

Após as buscas, localizaram três pessoas que tomavam cerveja em uma padaria próximo a rodoviária. Foram abordados um casal e um homem e com esse último a chave do carro que estava na rodoviária.

Após vistoria veicular, foi localizado no porta malas uma grande quantidade de maconha. Alega o condutor do GM Prisma que pegou o veículo já carregado com a droga em Terra Roxa/PR e levaria até São Paulo.

O casal que estava em outro veículo confessou que vinha na frente informando locais onde havia fiscalização policial e possíveis desvios. Os indivíduos foram detidos e a droga apreendida.