TOR prende na Castelo Branco homens que furtaram R$ 50 mil em materiais de Igreja

A Polícia Rodoviária registrou na quinta-feira, dia 31, um caso de furto. Durante fiscalização pela praça de pedágio de Porangaba, corredor da Castelo Branco, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR abordou um veículo utilitário com carroceria “baú”.

Descreve boletim que o passageiro estava mentindo sobre seus dados pessoais, apesar de informar até um número de RG que havia decorado, para que os policias efetuassem consultas e resultasse em pessoa sem antecedentes criminais.

Foram feitas consultas aos sistemas informatizados e constatou-se que o passageiro está Procurado pela Justiça pelo crime de roubo, com mais de seis anos de prisão a serem cumpridos.

Em vistoria veicular foram encontrados vários aparelhos de ar condicionado e seus acessórios que estavam desprovidos de documentação fiscal. A equipe do TOR descobriu em uma etiqueta, em uma das caixas da carga onde constava um endereço de Bauru, que os produtos que haviam sido entregues em uma igreja naquele município e onde o material seria instalado (ar condicionado).

Após diligências, foi descoberto que um funcionário contratado para a instalação do ar condicionado na igreja foi quem forneceu as chaves do templo, para que o furto ocorresse na madrugada.

Com essas informações, os policiais do TOR solicitaram o apoio dos policiais militares rodoviários de Bauru e esses prenderam o suspeito que facilitou a entrada na igreja do comparsa que veio de São Paulo.

Descreve boletim de ocorrência que esse funcionário estava no local, informando por telefone ao responsável pela obra e ao bispo que havia encontrado o local aberto e sem os materiais, simulando desconhecer o furto.

Foi dada voz de prisão em flagrante aos homens por furto qualificado e a ocorrência foi encaminhada ao plantão da Polícia Civil de Bauru, para elaboração do registro do flagrante e entrega dos bens ao representante da igreja. Todo o material está avaliado em aproximadamente R$ 50.000,00.

