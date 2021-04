TOR prende na Castelo Branco homem com CNH falsa; condutor era procurado pela Justiça

O TOR-Tático Ostensivo Rodoviário, registrou uma ocorrência de uso de Documento Falso/Captura de Procurado. O fato ocorreu na Rodovia Castelo Branco (SP-280), município de Itatinga.

Durante fiscalização de trânsito e combate a ilícitos penais, pelo km 208, foi abordado um condutor. Após solicitação da documentação, o mesmo apresentou o CRLV e CNH que, após consultas, por apresentar indícios de falsidade, verificou-se que o condutor não possuía CNH.

Questionado, confessou que comprou a CNH por R$ 3.000,00 no Brás, região central de São Paulo, sendo que não sabe o nome da pessoa que lhe vendeu. Disse apenas que o local é na praça da igreja do Brás e que pagou metade do valor quando fez o pedido, deixou a fotografia e depois pagou a outra metade quando foi buscar o documento.

Consta também pela consulta terminal PRODESP que o condutor se encontra na situação de procurado pela justiça (regime aberto) em processo digital na Vara do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Pindamonhangaba.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante delito ao condutor pelo uso de documento falso/condenado capturado. O mesmo foi encaminhando ao plantão da Polícia Civil de Botucatu.