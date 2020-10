TOR prende na Castelo Branco, em Itatinga, condutor de carreta com CNH falsa

Durante patrulhamento na noite desta sexta-feira, 23, pela SP-280, Castelo Branco, a Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário- TOR observou um conjunto de veículos (cavalo trator e semirreboque), efetuou a abordagem e solicitou a documentação referente à fiscalização administrativa.

A Equipe notou excessivo nervosismo por parte do condutor, que apresentou os documentos dos veículos e a CNH que constavam dados pessoais, porém, com imagem do abordado. A Equipe de policiais passou a indagar os dados pessoais do homem abordado e ele passou a declará-los com insegurança, diz boletim, chegando a confundir seu sobrenome e nome dos seus pais.

Devido a essa atitude suspeita, os policiais do TOR resolveram realizar busca veicular, sendo localizado, na carteira de documentos, um RG com a foto do homem abordado e com dados pessoais de outra pessoa.

A Equipe indagou ao abordado quanto ao documento localizado e o homem acabou confessando que não era habilitado para conduzir veículos e que seus dados verdadeiros são os constantes do RG localizado na cabine do caminhão.

Declarou ainda que adquiriu a CNH com os dados de forma fraudulenta, pagando R$ 1.000 pelo documento falso e que não conhece a pessoa que lhe vendeu o documento.

Foi dada voz de prisão em flagrante por Uso de documento falso ao homem de 30 anos e morador de São Bernardo do Campo e a ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia de Botucatu.

Foi elaborado o registro da ocorrência, a apreensão dos veículos e objetos. O preso foi encaminhado à cadeia pública transitória de Itatinga a fim de aguardar a audiência de custódia.