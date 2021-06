TOR prende homem que levava 22 quilos de maconha dentro de veículo na Castelo Branco

A Polícia Rodoviária registrou nesta quinta-feira, dia 10, um caso de tráfico de drogas na Rodovia Castelo Branco, em Porangaba. Durante fiscalização de combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR abordou o condutor do veículo com placas de Iguatemi/MS.

Abordado, o motorista foi submetido à busca pessoal e não foi localizado nada de ilícito em suas vestes. Ao ser questionado sobre a viagem que fazia, o homem passou a dizer que estava indo visitar a mãe, que estaria entubada devido a ter contraído coronavirus no município de Campinas.

Os policiais suspeitaram dessa versão contada pelo motorista abordado, realizaram uma busca veicular e foram localizados, ocultos em fundos falsos na lataria do para-choque e para-lamas dianteiros, 60 tijolos de maconha que pesaram 22,1 kg.

Com a localização da droga, o abordado acabou confessando que comprou a droga em Dourados/MS e revenderia em Campinas. Os policiais militares rodoviários deram voz de prisão ao homem de 53 anos pelo crime de tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Itatinga, local onde foi registrado o flagrante e apreendidas a droga, carro, dinheiro e telefone. O preso foi encaminhado para CDP de Itatinga.