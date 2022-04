TOR prende homem por lavagem de dinheiro na Castelo Branco

A Polícia Rodoviária registrou nesta quinta-feira, dia 14, um caso de lavagem de dinheiro na Rodovia Castelo Branco, altura da município de Porangaba. Durante Operação Paixão de Cristo a Equipe do TOR-Tático Ostensivo Rodoviário, deu sinal de parada obrigatória a um condutor.

Durante vistoria minuciosa no veículo, com placas de Pompeia, localizaram em um compartimento falso no painel a quantia de R$ 15 mil, além de vestígios de cocaína e 10 (dez) pinos/eppendorf vazios. Foi localizada no porta-malas do automóvel uma mochila compatível com a de entregadores com odor característico de cocaína.

Foi dada voz de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro, conforme o artigo 1º, §1º da Lei nº 9613/98 e a ocorrência encaminhada à DP de Porangaba, onde o Delegado registrou os fatos pelo Crime de lavagem de dinheiro.

O condutor foi liberado após ser colhido seu depoimento para posterior inquérito policial. Foram apreendidos o dinheiro (total de R$ 15.000,00), o automóvel, 10 pinos/eppendorf, dois celulares e uma mochila.

