TOR prende duas mulheres com 48 quilos de maconha na Castelo Branco em Itatinga

A Polícia Rodoviária registrou na madrugada desta quinta-feira, 10, um caso de tráfico de drogas na SP 280, Rodovia Presidente Castello Branco, em Itatinga. A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordou veículo com placas de Dracena.

Duas mulheres estavam no carro em atitude suspeita, momento em que foi feita a abordagem. A condutora informou estar a caminho de Botucatu para visitar sua filha, conhecer seu neto e levar materiais e alimentos para uma lanchonete no município, relatou em boletim.

Já a passageira informou que estava viajando com a condutora por ser sua funcionária em um restaurante na cidade de Anastácio/MS e que estavam a caminho de Botucatu.

Devido ao nervosismo apresentado pelas duas mulheres e informações desencontradas, principalmente por já terem passado o acesso ao município de Botucatu, a equipe resolveu realizar uma vistoria veicular.

Foram localizados na lataria traseira de ambos os lados, nas portas dianteiras e no encosto do banco traseiro do veículo, 65 tabletes de maconha que pesaram 48,100 kg.

Questionadas, confessaram o crime, inclusive a condutora informando que já foi presa anteriormente por tráfico de drogas e que o destino da droga era Pindamonhangaba.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante para as duas mulheres de 39 e 19 anos, moradoras de Anastácio/MS pelos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o tráfico de drogas.

As mulheres foram conduzidas ao Plantão da Polícia Civil de Botucatu, juntamente com a droga, veículo e demais materiais. O delegado de polícia ratificou a prisão em flagrante. As presas foram encaminhadas à cadeia pública feminina de Cesário Lange.

