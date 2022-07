TOR prende dois homens por estelionato, falsificação de documentos e tráfico de drogas na Castelo Branco

A Polícia Rodoviária registrou na madrugada desta segunda-feira, dia 04, um caso que envolveu estelionato, falsificação de documentos e tráfico de drogas. Durante fiscalização na SP-280, Rodovia Presidente Castelo Branco, pela praça de pedágio do município de Itatinga, a Equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) abordou o veículo VW/Gol, placas de Londrina/PR.

Abordado o automóvel, foi constatado que o condutor, de 21 anos, não possuía CNH ou Permissão para dirigir. Além do condutor, o passageiro, de 25 anos, tinha registros policiais, entre eles passagens pelo cometimento do crime de Estelionato.

Questionados em separado pela Equipe do TOR, ambos deram versões diferentes. Devido a essas alegações desencontradas e aos antecedentes encontrados, a equipe resolveu por submeter os ocupantes do automóvel a busca pessoal e foram encontradas 2 porções de cocaína no bolso do condutor.

Ao vistoriar minuciosamente o automóvel, foram localizados no porta malas materiais e apetrechos para o cometimento de crimes de Estelionato, entre eles, 393 folhas de cheques de diversos bancos sem o nome do cliente e o número de conta corrente, ou seja, apenas espelhos das referidas folhas.

Foram 81 folhas com anotações com dados pessoais de pessoas de diversos estados do país. Também encontraram 3 espelhos de carteiras/cédulas de identidade (RG) em branco, sendo 2 do Estado do Paraná e 1 do Estado de São Paulo.

Ainda foram localizados 1 notebook, 1 gabinete de computador, 1 HD, 1 pendrive e 2 carimbos com dados de funcionários públicos municipais. Foram localizados ainda 2 porções de maconha na mochila do condutor, 9 porções de cocaína no console do veículo, e outra porção de maconha no assoalho do banco do passageiro.

Após serem indagados novamente, ambos assumiram o envolvimento com o crime de Estelionato, informando utilizarem o material localizado para o cometimento dos crimes. Eles receberam voz de prisão pelo crime de falsificação de documentos e por porte de drogas.

A ocorrência foi encaminhada ao Plantão de Polícia Civil de Botucatu e a delegada de plantão tomou ciência dos fatos, elaborou o boletim de ocorrência, apreendeu os objetos utilizados para falsificação de documentos para passarem por perícia da Polícia Científica. Os conduzidos foram ouvidos em termos de declarações e liberados. O veículo foi apreendido.

