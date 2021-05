TOR prende condutor com 162 quilos de maconha na Castelo Branco em Itatinga

A Polícia Rodoviária registrou nesta madrugada de sexta-feira, 28, um caso de tráfico de drogas na Rodovia Castelo Branco. Durante fiscalização pela praça de pedágio de Itatinga, os policiais militares rodoviários do Tático Ostensivo Rodoviário suspeitaram das atitudes de um condutor que estava efetuando o pagamento da tarifa de pedágio.

Após ser dado o sinal regulamentar de parada obrigatória ao condutor do veículo, o mesmo desobedeceu e empreendeu fuga. Após um breve acompanhamento, o motorista parou e abandonou o automóvel, fugindo pela mata.

A Equipe acompanhou o homem a pé e o localizou após alguns minutos de incursão na mata, sendo ele imobilizado com o uso de algemas. O homem estava com escoriações na testa, nas mãos, nas pernas devido a fuga passando por cercas de arame farpado e devido e após sofrer uma queda no local com pedras.

Ao retornar para o veículo, após vistoria, foram localizados no porta malas alguns fardos contendo 211 tijolos de maconha prensada. Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante ao condutor pelo cometimento do crime de Tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada ao plantão policial de Botucatu onde foi ratificada a prisão, sendo elaborado o RDO n° 571/21. Foram apreendidos a droga, o veículo, R$ 775,00 e um aparelho de telefone celular. O preso foi encaminhado a cadeia Pública transitória de Itatinga.