TOR intercepta veículo com 5 quilos de crack e quase R$ 20 mil na Castelo Branco em Itatinga

A Polícia Rodoviária registrou nesta segunda-feira, dia 16, um caso de tráfico de drogas em Itatinga. Durante fiscalização pela SP-280, Rodovia Presidente Castello Branco, na praça de pedágio de Itatinga, a Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR abordou o condutor de um veículo com placas de Marília.

Foi abordado o veículo, com um homem, mulher e os dois filhos. Houve divergência inicial nas alegações dos ocupantes adultos do carro, o que motivou uma busca veicular minuciosa no automóvel por parte da Equipe TOR.

Foi localizado um compartimento falso acima do porta-luvas, no interior do painel do automóvel. Os policiais militares rodoviários abriram o compartimento e localizaram cinco tijolos de crack que pesaram 5,259 kg e R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) em espécie, divididos em 300 notas de R$ 50, além de 45 notas de R$ 10.

Os policiais questionaram sobre a droga, o dinheiro localizado e o abordado disse que comprou a droga numa favela em São Vicente e levaria para Marília para ser comercializada. Disse também que o dinheiro era parte da quantia que levou para comprar a droga, mas como viu que a droga estava muito fraca, comprou apenas 5 tijolos, trazendo o dinheiro localizado de volta.

A Equipe TOR deu voz de prisão em flagrante ao homem de 32 anos e morador de Marília por flagrante, nos termos do artigo 302 do código de processo penal, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhada ao plantão da Polícia Civil de Botucatu para elaboração do boletim e apreensão da droga, dinheiro, um telefone celular e o veículo. O preso permaneceu na delegacia aguardando por audiência de custódia.

