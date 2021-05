TOR flagra produtos de contrabando escondidos em galões de agrotóxicos na Castelo Branco

Na noite desta quinta-feira, dia 13, durante Operação São Paulo Mais Seguro, policiais militares rodoviários do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR, abordaram um caminhão com placas de Maringá-PR e em vistoria no compartimento de cargas, localizaram, ocultos por galões de agrotóxicos prensados para serem reciclados, grande quantidade de roupas, óculos dentre outras mercadorias sem notas fiscais. O fato ocorreu na praça de pedágio de Itatinga.

O motorista do caminhão alegou que acertou o transporte de uma carga 14 toneladas de resíduos plásticos (embalagens de agrotóxicos prensadas) por meio de um aplicativo de transporte de cargas e entregaria em Taubaté. Ele informou que deixou o caminhão em um barracão de uma fazenda em Maracajú-MS para que a carga fosse carregada.

O homem foi preso em fragrante por Descaminho/Contrabando e a ocorrência foi encaminhada até o Departamento de Polícia Federal em Bauru, onde foi registrado o flagrante e apreendidas as mercadorias e o caminhão. As mercadorias serão contabilizadas pela Receita Federal do Brasil.

O motorista de 34 anos e morador de Mucuri-BA foi encaminhado à carceragem do Departamento de Polícia Federal para aguardar a audiência de custódia, pois não honrou a fiança de um salário mínimo arbitrada.