TOR flagra condutor com cocaína pura na SP-255 em Botucatu

A Polícia Rodoviária registrou na noite desta terça-feira, 28, um caso de tráfico de drogas na SP-255, praça de pedágio em Botucatu. Durante fiscalização no combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais, a Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR abordou um veículo do município de Itaí/SP.

Foram solicitados ao condutor os documentos para fiscalização administrativa e feitas indagações a respeito da viagem que o homem de 52 anos fazia. Ao observar o CRLV e CNH, foi constatado pelos policiais militares rodoviários que o abordado estava com a validade da CNH vencida e passou a ficar mais nervoso com os questionamentos que eram feitos.

Devido a atitude suspeita, a Equipe do TOR decidiu realizar uma busca minuciosa no automóvel, sendo localizado dentro do encosto do banco do passageiro dianteiro um tablete de cocaína pura, que posteriormente pesou 480 gramas e um pacote de droga conhecida como Skunk que pesou 240 gramas.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao condutor pelo cometimento do crime de tráfico de drogas. O preso confessou que adquiriu a droga em São Manuel e a transportaria até o município de Itaí.

O preso foi conduzido até a delegacia de plantão de Botucatu para o registro do flagrante e apreensão da droga, além de um aparelho celular e o veículo.

Após algumas consultas, os policiais militares rodoviários do TOR descobriram que o preso já tinha sido flagrado com 254 kg de maconha no município de Caraapó/MS, no ano de 2015 e estava cumprindo pena no regime semiaberto na Penitenciária Estadual de Dourados.

O preso acabou confessando que, devido à pandemia do COVID 19, a Justiça o autorizou a deixar a prisão no Estado do MS e cumprir um regime domiciliar. O preso será foi ao CDP de Itatinga.