TOR flagra 16 quilos de cocaína em motor de veículo na Castelo Branco em Itatinga

A Polícia Rodoviária registrou nesta segunda-feira, dia 30, mais um caso de tráfico de drogas na Castelo Branco. Durante fiscalização pela praça de pedágio de Itatinga, foi notado que o condutor do utilitário com placas de Corumbá/MS, apresentou certo nervosismo com presença policial naquele local.

Ainda estavam no veículo a esposa do condutor, um casal e uma criança de 02 anos de idade. A equipe iniciou vistoria veicular e na parte superior do tanque de combustível foi verificado uso de massa e ao removê-la foi localizado no tanque de combustível a quantidade de 21 tijolos e uma porção menor de cocaína em pasta (pasta base de cocaína).

A droga pesou 16,200 kg. A ocorrência foi encaminhada ao plantão de Polícia Civil de Botucatu, onde foi registrado o flagrante de tráfico de drogas.

Permaneceram presos os dois homens, sendo um deles boliviano. As mulheres e a criança de 2 anos foram encaminhadas ao albergue municipal.

