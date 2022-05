TOR faz apreensão de 166 quilos de maconha na Castelo Branco

A Polícia Rodoviária registrou neste sábado, dia 14, um caso de tráfico de drogas na Rodovia Castelo Branco, Cerqueira César. Durante patrulhamento pelo posto de combustível do km 266, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR observou veículos que estavam parados no estacionamento, em frente ao restaurante e aos banheiros em situação suspeita.

Os policiais perceberam que no interior de um automóvel de Cascavel/PR, havia um casal dentro do carro e ambos não desceram se alimentar. Após o patrulhamento no entorno do estabelecimento e consultas de placas de diversos veículos, a Equipe do TOR ainda observava o casal no interior do automóvel.

Os policiais do TOR resolveram pela abordagem desse casal e após busca pessoal no condutor, foi solicitado sua documentação e documento do automóvel que ele informou que conduzia antes da parada no local. O condutor informou não possuir CNH.

A Equipe, durante a busca veicular, localizou no interior do porta malas 08 fardos de maconha que, após contagem, chegou-se a 260 tijolos que pesaram 166,129 kg.

Foi dada Voz de prisão ao indivíduos, de 28 e 20 anos respectivamente, em flagrante pelos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Avaré, onde houve o flagrante e a apreensão da droga, do valor de R$ 800,00, de três aparelhos de telefone celular e do veículo. Os presos permaneceram pela carceragem da delegacia aguardando audiência de custódia.

