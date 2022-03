TOR apreende na Castelo Branco em Pardinho carga furtada de óleo vegetal  

A Polícia Rodoviária registrou na manhã deste sábado, dia 05, um caso de apreensão de veículo e carga. O fato ocorreu na Rodovia Presidente Castello Branco, km 194, sentido Leste, em Pardinho.

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) observou um veículo com placas São Paulo ocupado por dois homens. A equipe observou que o veículo suspeito estava carregado com vários galões, modelo bombona, que pareciam estar carregados.

Foi realizada a busca veicular e constatado que a carga era de aproximadamente 730 litros óleo vegetal usado, sem documentação, nota fiscal ou recibo que pudesse comprovar a sua origem lícita.

Os abordados informaram que se deslocam da capital para o interior para coletarem o material. Ocorre que ambos confessaram que em um posto às margens da rodovia, na região de Araçatuba, haviam furtado uma quantidade do material.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no DP de Botucatu, onde o delegado registrou a ocorrência, apreendeu o veículo e a carga que totalizou:

-03 tambores de 80 litros cheios

-07 tambores de 70 litros cheios

-02 tambores de 70 litros vazios,

No total foram 730 litros de óleo vegetal usado. Os homens serão investigados pelo envolvimento em crimes de furto do produto, pois não foram localizadas as vítimas nessa oportunidade. O fato será esclarecido em inquérito policial.

