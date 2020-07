TOR apreende mais de meia tonelada de cocaína pura na Castelo Branco em Itatinga

A Polícia Rodoviária registrou nesta segunda-feira, 27, um caso de tráfico de drogas na Rodovia Castelo Branco, em Itatinga. Durante fiscalização no combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais pela SP 280, na praça de pedágio de Itatinga, a Equipe de policiais militares rodoviários do TOR abordou uma carreta com placas de Sarandi/PR.

Os policiais do TOR desconfiaram do comportamento do condutor e após verificação dos documentos dos veículos e condutor, foi iniciada a vistoria veicular. Foi localizada uma caixa sob o assoalho do semirreboque, entre os eixos e entre as longarinas, com diversos tijolos de cocaína pura.

No total foram 550 tabletes de Cocaína Pura, totalizando 589,220 kg da droga. O Veículo encontrava-se vazio.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor do veículo pelo cometimento do crime de tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada ao plantão policial de Botucatu, onde foi registrado o flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Foram apreendidos os veículos, documentos, a droga, telefone celular e R$ 613,00. Ao término da ocorrência o preso, de 33 anos, foi encaminhado para o CDP de Itatinga, onde aguardará audiência de custódia.