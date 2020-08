TOR apreende mais de 330 quilos de droga na Castelo Branco em Itatinga

A Polícia Rodoviária registrou nesta segunda-feira, 10, um caso de tráfico de drogas na Rodovia Castelo Branco, em Itatinga. Durante Operação Impacto pela Base Operacianal, policiais do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR deram sinal de parada a um automóvel Honda/Civic com placas de Xanxerê/SC.

A condutora desobedeceu a ordem legal e fugiu sentido capital, sendo realizado o acompanhamento. Porém, devido a velocidade que o veículo desenvolveu ela fugiu de vista no KM 226 Castelo.

O veículo foi encontrado abandonado e a possível condutora não estava mais pelo local. Em vistoria veicular foi localizada grande quantidade de maconha e skunk no porta malas e no interior do veículo. Foram 278,050 kg de maconha e 54,900 kg de Skunk.

Várias viaturas do policiamento rodoviário, policiamento de área, policiamento ambiental e guarda municipal ficaram empenhadas para capturar a possível condutora. Após seis horas de buscas, uma Equipe do Policiamento Ambiental localizou a mulher, que saía da mata.

Ao ver a viatura com os policiais, tentou fugir novamente, mas foi detida e acabou confessando que era a pessoa que conduzia o veículo com as drogas. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada a delegacia de Polícia de Itatinga.