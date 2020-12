TOR apreende mais de 1,5 mil kg de droga na Castelo Branco

A Polícia Rodoviária registrou nesta segunda-feira, dia 21, um caso de tráfico de drogas na Rodovia Castelo Branco, em Itatinga. Durante fiscalização pela praça de pedágio, após abordagem de um veículo com placas de Rio Brilhante/MS, a Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR desconfiou que as ocupantes poderiam estar envolvidas no transporte de algo ilícito.

No veículo não foi localizado nada e as mulheres, que residem no Estado do MS, foram liberadas. A Equipe do TOR passou a diligenciar a região a fim de localizar algum outro veículo envolvido em algum crime ligado ao veículo que havia sido liberado.

Durante patrulhamento pelo pátio do posto de serviços do km 121 da SP 280, ao passar por um caminhão que estava estacionado, a Equipe visualizou que uma das ocupantes do automóvel que tinha sido liberado anteriormente estava no interior da cabine e essa mulher e o motorista foram abordados.

Durante as buscas, foram localizados 60 fardos de maconha e 10 tabletes de Haxixe entre a carga de caixas de frutas/verduras.

A Equipe observou que o automóvel que havia sido abordado na praça de pedágio estava no interior do posto e os ocupantes, ao perceberem a abordagem do caminhão, acessou a rodovia no sentido Leste.

Foi solicitado o apoio de viaturas do Policiamento Rodoviário e o automóvel foi abordado pelo km 111, praça de pedágio de Boituva. No automóvel, estavam a condutora que o conduzia na primeira abordagem e a esposa do condutor do caminhão já abordado e carregado com a droga.

Ocorrência foi encaminhada ao DP de Boituva para elaboração do Flagrante.

Total de maconha: 1791 tijolos pesando 1.574,660 (uma tonelada, quinhentos e setenta e quarto kg e seiscentos e sessenta gramas)

Haxixe: 10 tijolos que pesaram 10,3 kg (dez quilos e trezentos gramas)