TOR apreende mais 220 quilos de droga na Castelo Branco

A Polícia Rodoviária registrou nesta quinta-feira, dia 20, um caso de tráfico de drogas na Rodovia Castelo Branco, em Iaras. Durante fiscalização, policiais do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR abordaram um ônibus de linha regular que vinha de Dourados/MS para São Paulo.

Foi realizada uma entrevista com os passageiros e vistoria em bagagens, que não resultou na localização de nada de ilícito. Já no compartimento destinado ao despacho de cargas, os policiais observaram 5 caixas que, pelo peso, levantou uma suspeita da Equipe que pudesse haver algo de ilícito.

Os policiais militares rodoviários do TOR verificaram os documentos de transporte das caixas que ficam com posse do motorista e notaram que não havia documento fiscal sobre o conteúdo e sim uma declaração de conteúdo e responsabilidade que estava anexo ao documento de transporte da empresa de ônibus.

Os nomes constantes como remetente e destinatário na documentação não condiziam com nenhum dos passageiros do coletivo.

Diante da situação, os policiais militares rodoviários resolveram verificar o conteúdo das 5 caixas e localizaram 230 tijolos de maconha que pesaram 210,5 kg e 19 pacotes de Skunk que pesaram 10,1 kg, sendo que estavam envoltos em fita adesiva e graxa.

A ocorrência foi apresentada na delegacia de Polícia Civil de Iaras para registro do tráfico de drogas e posterior Inquérito policial para se chegar aos traficantes. A droga pesou 220,6 kg (duzentos e vinte quilos e seiscentos gramas) e será incinerada.