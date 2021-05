TOR apreende grande quantidade de droga dentro de veículo na Castelo Branco

O TOR – Tático Ostensivo Rodoviário registrou na manhã desta segunda-feira, dia 10, um caso de tráfico de drogas na Rodovia Castelo Branco. Durante patrulhamento, “Operação Interior Mais Seguro”, com vistas ao combate a ilícitos, equipe abordou sob fundada suspeita o veículo na via.

Após busca minuciosa no interior do veículo, foi localizada no interior do painel do veículo, grande quantidade da droga Skunk. O abordado acabou confessando que buscou a droga em Dourados/MS e levaria para São Paulo, relata boletim de ocorrência.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor do veículo pelo cometimento do crime de tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada à delegacia de polícia de Avaré, onde foi lavrado o registro do flagrante.