TOR apreende grande quantidade de droga dentro de ônibus na Castelo Branco

A Polícia Rodoviária registrou nesta terça-feira, 09, um caso de tráfico de drogas. Durante fiscalização pela Rodovia Castelo Branco foi abordado um ônibus que fazia o itinerário Dourados/MS a São Paulo, transportando 12 passageiros.



Durante entrevista aos ocupantes, a Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR percebeu que o passageiro que ocupava a poltrona nº 11, ficou apreensivo com a presença dos policiais no interior do coletivo. Após encerrada as entrevistas, a equipe realizou a revista no bagageiro do coletivo para localizar a bagagem desse homem.



A mala foi localizada através da etiqueta numerada e continha no seu interior 10 tabletes de maconha e 05 pacotes de Skunk. Ao ser indagado, o homem de 40 anos alegou que pegou a droga em Ponta Porã/MS e levaria até João Pessoa/PB e que para isso receberia R$2 mil.



A ocorrência foi apresentada na delegacia da Polícia Civil de Avaré. Foi registrado o flagrante e a droga foi pesada, sendo 12,280 kg de maconha e 3,774 kg de Skunk que totalizaram 16 kg de drogas.

Posteriormente o preso foi encaminhado ao CDP de Cerqueira César.