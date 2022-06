TOR apreende 900 quilos de maconha em carro roubado durante operação na região de Botucatu

A Polícia Rodoviária registrou neste domingo, dia 05, um caso de tráfico de drogas e apreensão de veículo na Rodovia Castelo Branco, município de Bofete. Durante patrulhamento, policiais do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) estavam no encalço do condutor de um veículo utilitário, cor prata, que havia se evadido da abordagem de viaturas no km 206.

Por um momento foi perdido o contato visual desse veículo no km 186, após o condutor desse veículo acessar ao porto de areia existente no local. A Equipe resolveu então realizar novo patrulhamento e localizou o veículo abandonado.

No seu interior encontraram grande quantidade da droga maconha, que após pesada totalizou 902,600 kg, divididos em 1440 tijolos. Ainda foram localizadas no utilitário quatro jogos de placas, uma escritura de veículo do Paraguai, constando a placa daquele país, sendo que esse veículo foi produto de roubo no Paraguai em 09/04/2022.

Também foi localizado um rádio transmissor e foi possível observar que estava ligado. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Polícia Civil e foi elaborado boletim de ocorrência para a apreensão da droga e localização e apreensão de veículo.

