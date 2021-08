TOR apreende 550 kg de cocaína na Castelo Branco em Itatinga; maior apreensão do ano no estado

A Polícia Rodoviária registrou na noite desta sexta-feira, dia 06, um caso de tráfico de drogas na Rodovia Castelo Branco, em Itatinga. Durante fiscalização, a equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) abordou uma carreta do Estado de RO.

Durante entrevista com ao condutor, este apresentou nervosismo e alegou que havia descarregado caroço de algodão na região de Agudos. Alegou também que estava sentido São Paulo para um novo carregamento e retornaria para sua região.

Os policiais militares rodoviários do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR, após vistoria no compartimento de carga, localizaram um assoalho falso entre os eixos do semirreboque contendo grande quantidade da droga cocaína.

Após a localização da droga, o condutor confessou que entregaria toda a cocaína que carregou em Rolim de Moura/RO na região de São Paulo.

Em pesagem e contagem preliminar foram contabilizados 550 kg da droga, divididos em mais de 500 tijolos. Essa foi a maior apreensão do ano feita pela Polícia Rodoviária no Estado de SP.