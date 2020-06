TOR apreende 54 quilos de maconha dentro de veículo na Castelo Branco

A Polícia Militar Rodoviária registrou na noite desta sexta-feira, 19, um caso de tráfico de drogas na Rodovia Castelo Branco, em Iaras. Durante fiscalização no combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais pela praça de pedágio do município de Iaras, o Tático Ostensivo Rodoviário-TOR abordou o veículo com placas de Londrina/PR.

Após seu condutor apresentar nervosismo enquanto efetuava o pagamento da tarifa do pedágio e observava que havia policiais no local. O nervosismo do condutor com a presença policial gerou a abordagem que se deu no mesmo local.

Ao solicitarem que o homem parasse com o veículo no local indicado, este perguntou aos policiais militares rodoviários sobre um acidente que era atendido há alguns quilômetros dali e dizia haver vários objetos sobre a pista.

Tal reação de tentar chamar a atenção dos policiais para outra situação, mesmo antes de parar o veículo, deixou claro para a Equipe do TOR que se tratava de uma tentativa para se evitar a abordagem, diz boletim da Polícia. A Equipe foi verificar tal ocorrência que inclusive, já estava sendo atendida por outra Equipe do Policiamento Rodoviário.

Com o veículo parado, foi realizada a busca pessoal no condutor e nada de ilícito foi localizado. Foi verificado que ali estavam duas passageiras no automóvel, seno mulher e filha, além de um bebê de um ano e dois meses. Nesse momento, os policiais notaram que a mulher também ficou muito nervosa após a abordagem do automóvel.

Ao vistoriar o veículo, os policiais militares rodoviários do TOR localizaram no porta-malas dois fardos e alguns tijolos de maconha. Após contabilizados, totalizaram 54 tijolos, pesando 51,2 kg.

A ocorrência de tráfico de drogas foi encaminhada ao distrito da Polícia Civil de plantão em Avaré para o registro do flagrante, ficando preso o condutor do automóvel. A criança de um ano e dois meses permaneceu sob a guarda da mãe que foi liberada.