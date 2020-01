TOR apreende 450 mil maços de cigarro do Paraguai na SP-255

A Polícia Rodoviária registrou neste sábado, um caso de contrabando na região de Avaré. Durante patrulhamento pela Rodovia João Mellão, SP 255, próximo à praça de pedágio de Avaré, policiais do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR verificaram uma situação estranha com uma carreta.

O condutor de uma carreta, ao observar os policiais, se portou de forma estranha, chamando a atenção da Equipe, que retornou para efetuar a abordagem. O condutor da carreta acessou a Rodovia Presidente Castelo Branco, mas foi abordado no km 239.

Os veículos com placas de Guapirama-PR e Sonora-MS eram conduzidos por um homem de 25 anos. O mesmo informou que vinha de Umuarama-PR, confessando que transportava cigarros contrabandeados, diz boletim de ocorrência.

Ao vistoriar a carga do semireboque, os policiais do TOR localizaram grande quantidade de cigarros oriundos do Paraguai. O homem informou que estava seguindo orientações de outros integrantes da quadrilha de contrabandistas e que sabia que o cigarro contrabandeado iria para o Estado de Minas Gerais.

Na carreta foram encontdadas 900 caixas de cigarros, com aproximadamente, 450 mil maços. Foram apreendidos, além do cigarro, os veículos (cavalo trator e semireboque), o valor de R$ 2050,00, dois telefones celulares, CRLV dos veículos. O preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Avaí, onde aguardará a audiência de custódia.