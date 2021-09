TOR apreende 424 tijolos de maconha em carro na Castello Branco

Motorista, de 20 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas

Na manhã desta terça-feira, 14, durante fiscalização de combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais pela praça de pedágio de Itatinga, a Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR abordou um veículo com placas de Francisco Beltrão, Paraná.

Durante a verificação, a equipe notou que o motorista, de 20 anos, se mostrava muito nervoso. Devido a essa atitude suspeita, os policiais militares passaram a vistoriar o veículo e localizaram no assoalho do banco traseiro e porta malas, vários fardos de maconha que totalizaram 424 tijolos, que pesaram 314,020 kg.

Os policiais militares rodoviários deram voz de prisão em flagrante delito ao motorista, pelo cometimento do crime de Tráfico de drogas e o conduziram até a Delegacia de Itatinga, juntamente com o veículo e as drogas.

Pela delegacia, o delegado ratificou a prisão em flagrante delito, elaborou o registro do flagrante, apreendeu as drogas, o veículo, um aparelho de telefone e celular, R$ 483,00.

O suspeito permaneceu preso a disposição da justiça pela carceragem da delegacia, onde aguarda a audiência de custódia.