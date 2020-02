TOR apreende 27 kg de maconha na Castelo Branco

A Polícia Rodoviária registrou na madrugada desta segunda-feira, 03, um caso de tráfico de drogas na Rodovia Castelo branco, em Itatinga. Durante fiscalização pela praça de pedágio, por conta da chuva no local, os veículos estavam sendo observados pela Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR.

Os ocupantes de um automóvel com placas do PR chamaram a atenção por apresentarem nervosismo com a presença dos policiais militares rodoviários, o que gerou fundada razão para abordagem e buscas, relata boletim de ocorrência.

Nada de ilícito foi localizado na busca pessoal e, ao serem indagados sobre o que havia no porta malas, ficaram nervosos e informaram serem peças e ferramentas para a manutenção em um carro que estava em São Paulo.

Ao verificarem o porta malas do automóvel, os policiais militares rodoviários do TOR descobriram uma mala oculta por pedaços de papelão e no seu interior localizaram 29 tijolos de maconha que pesaram 27,3 kg.

Os Presos confessaram que pegaram a droga em Rolândia/PR e levariam até a zona leste de São Paulo.

A ocorrência foi apresentada no Plantão da Polícia Civil de Botucatu, onde foi registrado o flagrante, apreendida a droga e o veículo. Os presos permaneceram aguardando a audiência de custódia.