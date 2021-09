TOR apreende 235 quilos de droga dentro de carga de milho na Castelo Branco em Itatinga

A Polícia Rodoviária registrou nesta sexta-feira, dia 10, um caso de tráfico de drogas na Rodovia Castelo Branco (SP-280), em Itatinga. Durante fiscalização pelo Km 208, a equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) abordou uma carreta carregada de milho a granel.

Ao verificar a documentação do veículo e condutor, a equipe notou que o homem estava nervoso, e por conta dessa atitude suspeita, houve uma completa vistoria no veículo, diz boletim.

Os policiais do TOR localizaram dentro do tanque suplementar de combustível uma grande quantidade de crack, droga derivada da cocaína. Os policiais militares do TOR prenderam o condutor em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

O homem veio de Campo Grande-MS e confessou que levaria a droga até São Paulo. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Itatinga.

O delegado ratificou a prisão, registrou o flagrante e apreendeu a droga, que pesou 235,160 kg. Também foram apreendidas a carreta e a carga de milho. O preso, de 50 anos, será encaminhado ao CDP de Itatinga.