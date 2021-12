TOR apreende 197,8 quilos de maconha em caminhão de mudança na Castelo Branco, região de Botucatu

A Polícia Rodoviária registrou na noite deste domingo, 06, um caso de tráfico de drogas na rodovia Castelo Branco em Itatinga.

Durante fiscalização pela praça de pedágio a Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR abordou o caminhão VW/8.140 com placas de Araraquara.

Dois homens que estavam no caminhão foram questionados a sobre a viagem que faziam e alegaram que estavam transportando uma mudança. A Equipe do TOR resolveu vistoriar o compartilhamento de cargas do caminhão e localizou, atrás de uma cama BOX que estava no fundo do baú, seis caixas contendo 258 tijolos de maconha.

Ambos foram presos em flagrante e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Botucatu para o registro do flagrante. A apreensão da droga pesou 197,800 kg.

Os dois homens foram presos em flagrante por Tráfico de drogas e aguardam audiência de custódia.

