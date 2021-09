TOR apreende 108 quilos de maconha dentro de veículo na Castelo Branco em Itatinga

A Polícia Militar Rodoviária registrou nesta terça-feira, dia 28, um caso de tráfico de drogas na Rodovia SP 280, Rodovia Presidente Castelo Branco, km 08.

Durante Operação Interior Mais Seguro, o TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) abordou um condutor com um VW/Gol, placas de Terra Roxa/PR. Após vistoria veicular, foi localizada no interior do veículo e no porta-malas, uma grande quantidade de maconha.

A droga totalizou 108,700 kg. A equipe do TOR deu voz de prisão em flagrante ao homem de 35 anos e a ocorrência foi encaminhada foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Itatinga.

Foi elaborado o registro flagrante e apreensão das drogas, junto com os veículos e demais objetos. O preso foi encaminhado ao CDP de Itatinga.