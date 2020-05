Tenente Coronel Semensati será o novo comandante da Polícia Militar em Botucatu

A Polícia Militar de Botucatu terá um novo comando em breve. É provável que ainda no mês de maio haja uma troca no 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sede em Botucatu.

Atualmente o Batalhão é comandado pelo Tenente Coronel Fernando de Agrella, que veio de Sorocaba em setembro de 2019. Na oportunidade ele substituiu a Tenente Coronel Kátia Christófalo.

O Comando da PM deverá recair sobre um velho conhecido da corporação na cidade. A informação obtida pelo Acontece Botucatu é de que o Tenente Coronel José Semensati Junior comandará o Batalhão que administra 12 cidades da região.

Semensati tem um longo histórico de serviços pela PM em Botucatu. Até 2017, por exemplo, comandava as operações do próprio 12º Batalhão.

Por alguns anos, ele comandou a 1ª Companhia, que é responsável pelo policiamento em BOTUCATU. Atualmente Semensati comanda o batalhão na cidade de Avaré.

A informação foi confirmada pelo CP7 em Sorocaba (Comando de Polícia do Interior) e já divulgada pelo Diário Oficial do Estado. Ainda não há informações de troca no comando da 1ª Companhia de Polícia Militar.