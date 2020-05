Tenente Coronel Semensati assume Batalhão da PM em Botucatu nesta sexta-feira, 29

A Polícia Militar de Botucatu já tem um novo comando. Conformou o Acontece Botucatu divulgou em primeira mão esta semana, o Tenente Coronel José Semensati Junior assume o 12º Batalhão de Polícia Militar nesta sexta-feira, dia 29.

Até esta semana o Batalhão foi comandado pelo Tenente Coronel Fernando de Agrella, que veio de Sorocaba em setembro de 2019. Na oportunidade ele substituiu a Tenente Coronel Kátia Christófalo.

Semensati é um velho conhecido da Polícia Militar em Botucatu e tem um longo histórico de serviços pela corporação na cidade. Até 2017, por exemplo, comandava as operações do próprio 12º Batalhão.

Por alguns anos, ele comandou a 1ª Companhia, que é responsável pelo policiamento em Botucatu. Semensati estava comandando há 2 anos o batalhão na cidade de Avaré.

A informação foi confirmada pelo CP7 em Sorocaba (Comando de Polícia do Interior) ao Acontece Botucatu na última terça-feira, 26 e divulgada pelo Diário Oficial do Estado.

Em nota, Semensati agradeceu o trabalho feito pelo Tenente Coronel Fernando de Agrella e aproveitou para falar sobre a expectativa da chegada em Botucatu.

“Gostaria de agradecer a todos pelos cumprimentos externados nas redes sociais e imprensa, ficando registrado a minha alegria pelas felicitações e votos de sucesso. Estamos finalizando as atividades pela região de Avaré, que compreende 17 dignas cidades, e muito em breve estaremos assumindo o Comando do 12° BPM/I, que compreende 13 cidades, com valorosos policiais militares e civis, deixando sempre as portas da Unidade aberta para a sociedade, especialmente para os parceiros da Polícia Militar. Finalizando desejo todo sucesso ao estimado amigo Cel PM Agrella, registrando o agradecimento pelos relevantes serviços prestados em toda região, quando esteve à frente do 12° BPM/I. Bom dia a todos”, diz a nota.