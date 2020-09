Muito calor em Botucatu na semana que se inicia

A segunda-feira começa com Tempo estável em todo estado de São Paulo, mas a partir da noite à aproximação de uma nova frente fria, com deslocamento pelo litoral paulista no decorrer da terça-feira, causará o aumento da nebulosidade e chuvas fracas na faixa leste do estado de São Paulo. As demais regiões seguem com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva.

Segundo o Climatempo, a segunda-feira, dia 28, será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite podem ocorrer pancadas de chuva.

O clima continua muito quente, com máxima de 34 graus. Já a Somar Meteorologia prevê altas temperaturas no decorrer da semana, com máxima de até 38 graus.