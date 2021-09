Tamanduá-mirim é resgatado pela GCM com as patas queimadas

A Guarda Municipal de Botucatu resgatou, na manhã desta terça-feira, 14, um tamanduá-mirim. O Grupo de Proteção Ambiental foi chamado em área urbana do município, por moradores que encontraram o animal.

Segundo o registro da ocorrência, o animal foi localizado perto de uma área no bairro de Anhumas, onde houve incêndios recentemente, e estava com as patas queimadas.

O tamanduá também aparentava estar intoxicado e bastante debilitado. O animal foi encaminhado ao CEMPAS, onde permaneceu sob cuidados dos veterinários de plantão.

Incêndios

O município de Botucatu registrou diversos incêndios em grandes áreas nos últimos dias. No último domingo, 12, a região da serra foi atingida pelo fogo, que apesar de controlado, voltou a castigar a mata nesta segunda, 13.

Diversas equipes de combate a incêndios trabalharam no local, entre elas, um helicóptero.