Susto: ônibus atinge ponto de passageiro na Dom Lúcio e quebra vidro de proteção

Um susto na Avenida Dom Lúcio na tarde desta quinta-feira, dia 10. Um ônibus que faz linhas intermunicipais atingiu levemente um ponto de passageiros do transporte coletivo que fica localizado em frente ao círculo operário.

Com o impacto, a proteção de vidro dos usuários foi toda destruída. Por sorte ninguém se feriu com estilhaços.

A Defesa Civil esteve no local para sinalizar o ponto. A Prefeitura deverá efetuar o reparo no abrigo do transporte coletivo.

