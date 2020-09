Bombeiros e Polícia Militar registraram na noite deste sábado, dia 19, um acidente de trânsito na Rodovia Antônio Butgnoli, em Botucatu. Segundo informações, um veículo tombou na via, após a saída da Avenida Deputado Dante Delmanto, sentido Rubião Junior.

Os ocupantes do veículo disseram para a Polícia que foram fechados por uma moto, motivo pelo qual o condutor perdeu o controle, tombando na via. Os Bombeiros foram acionados e as vítimas socorridas apenas com ferimentos leves.