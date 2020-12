Suspeito de tentar aliciar adolescentes é preso em Botucatu

A Polícia Militar prendeu na noite desta sexta-feira, dia 25, um homem suspeito de assediar menores de idade em Botucatu. O caso foi registrado no bairro Cohab 1. Segundo boletim de ocorrência, um homem de 53 anos foi detido.

Tudo começou quando a Polícia Militar recebeu informações de um policial militar de folga, que no período da tarde seu sobrinho teria sido aliciado por um indivíduo e que o mesmo teria convidado a criança para entrar no veículo VW/Gol de cor preta.

Em um dos casos denunciados pela Polícia, um menino foi abordado em uma praça da Cohab 1 e recebeu o convite para “ler a bíblia” dentro do veículo. O adolescente recusou.

Diante das características e em patrulhamento, policiais militares abordaram o veículo pela Rua Márcio Aparecido Galhardo. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi localizado com indiciado, porém, ao verificar o veículo, foi constato que a placa traseira estava adulterada.

No plantão policial foi realizado contato com uma das vítimas e seus genitores, que comparecem no plantão narrando o fato ocorrido. Diante de tais informações, o delegado de plantão determinou a elaboração do boletim de ocorrência de natureza estupro de vulnerável tentado/adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O veículo foi recolhido ao pátio e o indiciado permaneceu à disposição da justiça. Não foi revelada a identidade do homem detido.