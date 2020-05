Serra de Botucatu é interditada após caminhão tombar com 15 mil litros de glicerina de soja

Mais um acidente de Serra de Botucatu

A Polícia Rodoviária registrou nesta terça-feira, dia 12, um tombamento no km 236 + 700 metros da Rodovia Marechal Rondon (SP-300). Trata-se de um trecho na Serra de Botucatu.

Segundo informações apuradas pelo Acontece Botucatu, um caminhão carregado com 15.000 litros de glicerina de soja tombou na pista. Houve derramamento da carga sobre as faixas, tornando o local muito escorregadio.

Segundo a Polícia Rodoviária e a Concessionária Rodovias do Tietê, neste momento há a interdição total no trecho que vai do KM 236 ao KM 240. O produto deixou a pista sem condições de passagem para qualquer veículo, sem acesso a este trecho da Serra.

Equipes trabalham na remoção do produto que se espalhou pela via após o tombamento. Apesar das proporções do acidente, o motorista teve apenas escoriações.