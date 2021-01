Rodovia Alcides Soares terá bloqueio com bafômetro neste sábado, 30

A Forças de Segurança de Botucatu se reúnem neste final de semana para uma série de ações preventivas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19. As autoridades policiais conheceram os números da pandemia e apresentaram um plano de trabalho para auxiliar o Poder Público a diminuir a circulação de pessoas e evitar aglomerações.

Entre as ações, uma blitz na Rodovia Alcides Soares. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal farão esse bloqueio de fiscalização com bafômetros no local.

A Alcides Soares dá acesso a SP-191 e aos bairros do Rio Bonito, Mina, Porto Said e Alvorada da Barra. Os dois primeiros são alvos de inúmeras denúncias de festas clandestinas em ranchos.

“Serão reforçadas as equipes da Polícia Militar na região da Mina e Rio Bonito sábado e domingo, com blitzes itinerantes em toda aquela região para inibir a aglomeração das pessoas. Também estão programados bloqueios de trânsito com aparelho etilômetro em alguns bairros da cidade. Todas as medidas visarão também orientar as pessoas sobre as medidas de distanciamento e da necessidade do isolamento social, sem prejuízo de todos os trabalhos voltados à segurança”, citou o Major Gagliari.

Serão feitos outros bloqueios no munícipio. A operação policial teve início na noite desta sexta-feira, 29, com o trabalho em conjunto das forças.

“A Polícia Civil comunicou o reforço da equipe no plantão policial para atendimento rápido das ocorrências e liberação das viaturas para a retomada dos patrulhamentos na Cidade. Além disso, equipes plantonistas ficarão de sobreaviso para colaborar com os trabalhos preventivos que serão realizados em nossa cidade”, afirmou o Dr. Lourenço Talamonte Neto.

Também existem estratégias para reforçar o patrulhamento preventivo em Botucatu, bem como para inibir festas clandestinas, aglomeração de pessoas em espaços públicos e privados, para conter ao máximo as festas em outras chácaras localizadas em todo o território do Município.

“Além dos trabalhos preventivos, as forças policiais também prestarão apoio às equipes da Vigilância Sanitária Municipal e Estadual. Todas as medidas apresentadas ao Dr. André Spadaro demonstram o quão relevante é o trabalho das forças policiais para colaborar com as equipes da Secretaria Municipal de Saúde. Muitos empresários estão colaborando com as decisões do Poder Público e a maioria da população aprova a execução dos nossos trabalhos. Serão realizadas várias blitzes entre Polícia Militar e Guarda Civil no próximo final de semana e a nossa principal intenção é conscientizar as pessoas para que colaborem permanecendo em suas casas. Com a ajuda de todos, certamente teremos a retomada das atividades em todos os setores o mais breve possível”, finaliza Marcelo Emilio de Oliveira, Secretário Municipal de Segurança.