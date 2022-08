Quatro pessoas são atropeladas na rua João Passos em Botucatu

Ilustração/Acontece Botucatu

A Polícia Militar registrou no final da manhã desta quinta-feira, dia 25, um atropelamento na Rua João Passo, região do Lavapés. O fato ocorreu nas proximidades da Escola Pedro Torres e um posto de combustíveis.

Segundo informações, o condutor de uma Fiat Strada perdeu o controle de seu veículo e atropelou quatro pessoas que conversavam na calçada.

De acordo com os Bombeiros, as vítimas são dois homens e duas mulheres. Dos quatro, três tiveram fraturas de membros inferiores e um estava com suspeita. Nenhum deles corre risco de morte.

Essas pessoas foram socorridas logo após o acidente. Elas foram levadas para o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu.

Pelo WhatsApp circulou o vídeo de um sistema de segurança mostrando o atropelamento. O veículo perde o controle, derrapa e atinge as quatro pessoas na frente de um terreno. Para preservar as vítimas, o Acontece Botucatu não irá divulgar as imagens.

O trânsito ficou praticamente parado nesse trecho e por conta disso, um outro incidente foi registrado próximo. Houve uma colisão traseira entre dois veículos no trânsito intenso do local, mas neste caso sem vítimas, apenas danos materiais.

Polícia Militar e Guarda Municipal sinalizaram o local do atropelamento. Samu e Resgate dos Bombeiros foram acionados para o socorro das vítimas.

A ocorrência do atropelamento foi registrada também na Polícia Civil, para onde o condutor foi levado para prestar depoimento. De acordo com a Polícia Militar, ele passou pelo teste do etilômetro, com resultado negativo.

Testemunhas disseram aos policiais militares no local que o condutor estava em alta velocidade, fato que será apurado. A Polícia Científica foi acionada e compareceu no local.

Notícia atualizada às 12h25

