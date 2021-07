Carro cai em ribanceira na Marechal Rondon em Botucatu e quatro pessoas ficam feridas

Vítimas foram socorridas, entre elas uma criança

A Polícia Rodoviária registrou um acidente na tarde deste domingo, dia 11, na Rodovia Marechal Rondon. O fato aconteceu no trevo de acesso à Avenida Vital Brasil x Domingos Sartori, na pista sentido interior/capital.

Segundo informações colhidas no local, o motorista de GM Corsa perdeu o controle da direção, bateu contra a defensa metálica e caiu em uma ribanceira.

No total quatro pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança, todos de Botucatu . De todas as vítimas, apenas uma se feriu com gravidade, mas estava consciente

As vítimas foram levadas ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Equipes de resgate dos Bombeiros, SAMU e Rodovias do Tietê trabalharam na remoção. Equipes da concessionária sinalizaram o local do acidente. A Polícia Civil irá investigar o acidente.