Quadrilha ataca agência bancária e faz moradores reféns no interior de SP

Ataque parecido com o que teve em Botucatu em 2020

Criminosos fortemente armados atacaram uma agência bancária do Centro de Araçatuba (SP), no início da madrugada desta segunda-feira (30). Pelo menos uma pessoa morreu, segundo a Polícia Militar. Ainda não foi informada quais foram as circunstâncias da morte.

Conforme apuração da TV TEM, após o ataque ao banco, os criminosos abordaram pedestres e motoristas e os fizeram reféns na cidade. Eles também cercaram bases da Polícia Militar e viaturas.

Em vídeos que circularam nas redes sociais, algumas vítimas aparecem em uma espécie de “escudo humano” dos criminosos e sobre carros. Outras imagens mostram eles atirando pela cidade.

Para monitorar os policiais, os criminosos teriam contado com o auxílio de drone. Eles também fecharam algumas entradas da cidade para evitar que equipes cheguem ao local, segundo a polícia.

Após o crime, moradores também relataram que encontraram explosivos e munições nas ruas da cidade. Lojas também ficaram danificadas.

Devido à gravidade da ocorrência, o Baep de São José do Rio Preto (SP) foi acionado para auxiliar no caso.

“É uma sensação horrível, um horror. Moro a poucas quadras do Centro. Ouvi todos os tiros, acompanhando através de vídeos, não saí de casa e peço à população que fique em casa”, disse o prefeito Dilador Borges.

“Quando iniciou tudo isso, sentimos o drama que seria nossa noite, entrei em contato com o governador João Dória, que através do secretário de segurança disse que viria reforço de Rio Preto, Bauru e Prudente.”

A Polícia Militar orienta que os moradores de Araçatuba não saiam de casa até que a situação esteja controlada, pois há explosivos espalhados pela cidade e que podem ser acionados por calor ou movimento.

Ataque semelhante em Botucatu

Um ataque parecido foi registrado em Botucatu (SP), em julho do ano passado. Pelo menos 40 criminosos mascarados, fortemente armados e com coletes à prova de balas, participaram do crime.

Os bandidos armados atacaram agências bancárias da cidade e policiais ficaram feridos na troca de tiros com os criminosos.

Segundo a polícia, após o crime, os bandidos fizeram moradores reféns e os usaram como “escudo humano”.

Fonte: Portal G1