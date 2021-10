PRF orienta romeiros rumo ao Santuário Nacional de Aparecida para o Feriado

Reunião definiu detalhes da operação com forças de segurança

Com a proximidade do Dia da Padroeira, comemorado em 12 de outubro, o movimento de peregrinos caminhando às margens da Via Dutra, em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, tem aumentado. Para evitar acidentes, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início as ações de orientação a romeiros e motoristas.

Uma reunião foi realizada nesta sexta-feira, dia 01, para traçar metas sobre o feriado. O encontro ocorreu no centro de eventos Padre Vítor, em Aparecida.

Estiveram presentes representantes da GCM de Aparecida, Prefeitura, Coordenadoria do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública, Superintendência da PRF SP, Coordenadoria Operacional da PRF e da Delegacia de Polícia da Assistência Policial Civil da SSP, representada pelo Delegado botucatuense Waldomiro Milanesi.

As ações das Polícias Civil e Militar e da Polícia Rodoviária Federal se estendem e estenderão por todo o território do Estado de São Paulo tendo em vista os motoristas, viajantes e peregrinos durante esse período. A Operação terá apoio das aeronaves – helicópteros – das Polícias Civil e Militar e PRF.

Romeiros de todo o país se deslocam todos os anos para o Santuário. Muitas caravanas parte também da região de Botucatu com os fieis.

Além das orientações, a PRF disponibilizou um mapa interativo com informações de restaurantes, postos de combustíveis, borracharias e outros pontos de parada, que poderão ajudar o romeiro durante a peregrinação. (Link ao final do texto).

Também há recomendações para os voluntários que prestam ajuda aos peregrinos nas margens da Via Dutra com a segurança local e os protocolos e medidas contra Covid-19.

Confira abaixo as recomendações aos romeiros:

Utilize roupas claras;

Caminhe sempre no sentido contrário ao fluxo;

Evite caminhar a noite (a visibilidade reduz consideravelmente);

Quando estiver em grupos, caminhe um atrás do outro, em fila. Procure se manter distante da faixa de rolamento;

Evite caminhar utilizando o celular ou outros objetos de valor;

Ao sentir qualquer desconforto, chame ajuda.

Em caso de acidentes ou demais ocorrências, aciona o 191 (PRF).

Orientações Santuário Nacional

As recomendações adotadas pela PRF têm apoio do Santuário Nacional de Aparecida, que irá montar uma tenda para os peregrinos. O local vai funcionar entre os dias 8 e 12 de outubro, com a disponibilização de cuidados médico, fisioterapia e massagem.

Dentre os protocolos contra Covid-19 no Santuário, estão o uso de máscaras, de álcool e distanciamento nos locais de celebração. Os funcionários e os sistemas de som do local, também estarão em aviso para que não ocorram aglomerações.

Confira abaixo um mapa interativo com informações sobre estradas, postos e pontos de apoio nas estradas.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1F9RkbKVx78TPoNwgZ8XlQvKlf41V_xL9&ll=0%2C0&z=9

Com informações do G1