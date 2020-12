Prefeitura adquire 04 novas motocicletas para a Guarda Municipal

A Guarda Civil Municipal de Botucatu recebeu nesta quinta-feira, 10, 4 novas motocicletas para utilização durante as ações no Município.

Destinadas para o uso do Grupo Especializado de Patrulhamento com Motos, o GEPOM, as motos da marca Honda, modelo XR, possuem 300 cilindradas cada e foram caracterizadas e equipadas para utilização nas rondas da Cidade.

“Este é mais um investimento buscando oferecer aos nossos profissionais equipamentos novos, de qualidade e eficazes, que os ajudem na manutenção da ordem e segurança em nossa Cidade. Serão muito úteis e ajudarão nossos guardas a manterem Botucatu como uma das cidades mais seguras do Estado”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

O investimento faz parte do programa de renovação e ampliação da frota da GCM, sendo que em 2019 foram adquiridas 06 novas viaturas.

“De início, essas motocicletas terão ação principal no monitoramento do comércio, agora no mês de dezembro. Neste período, com a presença de mais consumidores no período da noite na região central, a GCM, bem como as demais forças de segurança de Botucatu, se dispõem para garantir a proteção da população”, finalizou Marcelo Emílio de Oliveira, Secretário Municipal de Segurança.