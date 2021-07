Prefeitura abre edital para contratação de “Muralha Virtual” em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu abriu nesta quarta-feira, 28, o edital para a contratação do serviço “Muralha Virtual”, tecnologia que tem o objetivo de dar mais segurança à população da cidade, apoiando ações de prevenção e combate ao crime no Município.

“A muralha é composta por câmeras OCR com capacidade para identificar pessoas e veículos com atitude suspeita, bem como criminosa, espalhadas em pontos estratégicos, como as entradas da Cidade, praças, escolas, entre outros, o que facilitará e muito a ação da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. Tudo correndo bem, até o fim desse ano poderemos ter essa tecnologia funcionando em Botucatu”, disse o prefeito Mário Pardini.

Centro de Operações e Inteligência

A “Muralha Virtual” será integrada ao Centro de Operações e Inteligência (COI), um equipamento da Guarda Civil Municipal com a missão de ser um centro de tecnologia e informação para apoio operacional e estratégico às Forças de Segurança do Município.

O COI está sendo montado em prédio ao lado da Pinacoteca Fórum das Artes de Botucatu, no coração do Centro da Cidade. A estrutura contará com ferramentas de monitoramento e comunicação, observando pontos estratégicos e capacidade de auxílio na prevenção e apuração de crimes.

Além disso, o COI abrigará a central de telefonia (153 e 199) para recebimento dos chamados de emergência e despacho de viaturas da GCM, bem como centralizará as imagens do projeto “Muralha Virtual”.