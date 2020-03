Populares perseguem e ‘prendem’ homem que arrancou bolsa de idosa no centro de Botucatu

Uma equipe do Acontece Botucatu presenciou na manhã deste sábado, 21, uma perseguição de populares para conter um homem na área central de Botucatu. Uma idosa, que andava pela rua Dr. Costa Leite, foi atacada pelas costas por um homem que levou sua bolsa.

A vítima foi agredida e derrubada no chão pelo ladrão. Ela gritou por socorro, sendo ouvida por um comerciante que estava próximo e este iniciou uma perseguição atrás do assaltante. A fuga a pé se deu por vários quarteirões até a Rua Major Leônidas Cardoso.

“Eu estava na esquina da Visconde do Rio Branco com a Costa Leite, estava fazendo um orçamento para um cliente, quando ouvi os gritos de socorro da senhora. Eu vi ela caída no chão e fui atrás. O cliente me deu uma carona pelas ruas onde ele tentava fugir, foi quando alguns carros foram fechando ele em várias vias e quando ele ficou encurralado consegui pegar e conter ele”, disse ao Acontece Botucatu o comerciante Lázaro Alves.

No momento da abordagem um policial civil passava pelo local e algemou o homem que praticou o crime. “Eu estava de passagem e ele já estava contido. Desci do carro e ao algemei. Imediatamente liguei para a Polícia Militar”, explicou ao Acontece Botucatu o Escrivão da DISE Bruno Garzezi.

Diversas pessoas ficaram no local para conter o homem, que apenas dizia que roubou, mas que iria devolver a bolsa. A Polícia Militar foi até o local e o homem encaminhado ao Plantão da Polícia Civil. A vítima estava sendo procurada após a ocorrência.

Atualização: A vítima foi encontrada, esteve presente no Plantão Policial e reconheceu o indivíduo preso. O Delegado plantonista, Dr. Paulo Fábio Buchignani, ratificou a voz de prisão dada anteriormente e lavrou um auto prisional por furto tentado. Indivíduo ficou preso, pois não apresentou fiança.