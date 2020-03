Policial de Botucatu é homenageada pelo comando da PM Sorocaba

Na manhã da última sexta feira, 28, foi realizada a solenidade de valorização policial no Comando de Policiamento do Interior 7, na cidade de Sorocaba. Na ocasião foram entregues os diplomas aos policiais que se destacaram no mês de janeiro de 2020.

A Cabo PM Mônica, do Décimo Segundo Batalhão de Policiamento do Interior e que faz parte da seção de relações públicas do Batalhão, foi escolhida a Policial Militar destaque do mês de janeiro daquele grande comando. A honraria foi resultado de muito trabalho junto ao comando, policiais e a população de Botucatu.