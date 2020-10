Policiais Militares salvam bebê de 2 meses engasgado no centro de Botucatu

Quando a equipe chegou ao local a criança estava roxa e sem respiração

A Polícia Militar de Botucatu registrou um caso de auxílio público na manhã desta quinta-feira, 01. Durante patrulhamento de rotina pela Avenida Dom Lúcio, região central da cidade, uma equipe da PM se deparou com uma mãe em desespero, com a filha de 02 meses no colo e afogada.

De imediato ela solicitou apoio aos policiais e informou que após sua filha ter ingerido certa quantidade de água, ficou engasgada. Quando percebeu a situação, a mulher entrou em desespero e não sabia o que fazer.

A equipe prontamente pegou a criança nos braços e começou a realizar a manobra de heimlich para desobstrução das vias aéreas, colocando a criança na posição de decubito ventral (bruços) e iniciou a tapotagem, ou seja, leves batias nas costas.

Com os procedimentos a criança, que já estava roxa, veio soltar o liquido ingerido e começou a tossir e respirar normalmente. Em seguida a criança foi entregue para sua mãe, a qual dispensou que fosse socorrida ao pronto socorro para atendimento e agradeceu a equipe por ter salvado a vida da sua filha.

Trabalharam na ocorrência os PMs Cb Culiche, Cb Leôncio, 2º Sgt Morais, Cb Trombaco, Sd Amorim.