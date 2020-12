Policiais Militares resgatam bebê que estava convulsionando no centro de Botucatu; veja vídeo

Um caso dramático. Polícia Militar e SAMU atenderam na tarde desta segunda-feira, dia 21, um bebê que estava tendo convulsão na Rua Amando de Barros, área central de Botucatu.

Os policiais Cabo Raul e Cabo Heitor estavam patrulhamento pelas vias centrais, quando foram acionados para o caso. Dentro de uma loja de roupas, um bebê estava apresentava dificuldade para respirar.

Os policiais resgataram a criança e visualizaram a unidade do Samu parada no trânsito da Amando de Barros. Então um dos PMs correu com o bebê no colo em direção a viatura para o atendimento.

O bebê foi atendido pela Dra. Ana Luiza Borges. Posteriormente foi levado para o Hospital das Clínicas, onde passou por exames, tendo o quadro estável.

Veja vídeo do bebê no colo do policial